FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon: 12 şüpheli gözaltına alındı

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Dayaktan ölen Filiz 5 kişiye can oldu

Eşinin, ‘bakımsız’ olduğu gerekçesiyle öldüresiye dövdüğü iki çocuk annesi 38 yaşındaki Filiz Tekin, yaşam mücadelesini kaybetti. 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen kadının iki böbreği, karaciğeri ve korneaları, yakınlarının bağışlama kararı üzerine, dün sabaha karşı 5 hastaya nakledildi.