FETÖ'nün 'bölge talebe mesulü' altı yıldır aranıyordu: Samsun'da sahte kimlikle yakalandı

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Komşuya diplomatik ayar: Yunan bakanın iftiralarına en 'alt düzeyde' yanıt

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz, Ege ve adalar üzerinden Türkiye'yi hedef alan provokatif tavrı göçmen meselesi üzerinden de devam ediyor. Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'nin Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş'tan yanıt geldi. Baş yaptığı açıklamada Yunan iddialarına rakamlarla yanıt verirken, "Ölümlerle ve işkencelerle yapılan geri itme olaylarının son bulması, daha fazla düzensiz göçmenin hayatını kaybetmemesi ve seyirci kalınan bu zulmün bitmesi için insan haklarını hiçe sayan Avrupa Birliği ve Yunan makamlarını, uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun davranmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Yunan bakanın İçişleri Bakanı Soylu'yu etiketleyerek attığı iftiralara Kıdemli Üstçavuş Baş'ın yanıt vermesi dikkat çekti.