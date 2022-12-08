Gündem FETÖnün darbe girişimine ilişkin davada karar açıklandı Hainlere ceza yağdı
POLİTİKA

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada karar açıklandı: Hainlere ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'i tutuklu, 138 askerin yargılandığı dava karara bağlandı. Davada 42 sanık hapis cezası alırken, 23 sanığın beraatine karar verildi. 73 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar veren mahkeme, tutuklu 5 sanığın "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine hükmetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
FETÖnün darbe girişimine ilişkin davada karar açıklandı: Hainlere ceza yağdı
Arşiv

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki salonda görülen karar duruşmasına, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise avukatları katılırken, bir kısım tutuksuz sanıklar da bulundukları şehirden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Davada kararın açıklanmasının öncesinde sanıklara son sözleri soruldu. 27 aydır tutuklu bulunduğunu söyleyen sanık Ercan Ergin, ailesinin yanında olmak istediğini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

'HEPSİNİ YAKALAYIP KELEPÇELEDİM'

Meslek hayatı boyunca Hakkari ve Suriye'de çok sayıda operasyona katıldığını kaydeden sanık Onur Karan, "Darbe girişimi gününde de hainlerin verdiği emirlere uymadım ve hepsini yakalayarak kelepçeledim. Mahkemeden o hainleri sevindirmemenizi istiyorum. 27 aydır tutukluyum. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim." dedi. Yaklaşık 2,5 yıldır tutuklu olduğunu belirten sanık Seçkin Sönmez de mahkemenin vereceği kararın kendilerini ve onları seven insanları etkileyeceğini ifade etti.

FETÖ yöneticilerine yine ağırlaştırılmış müebbet cezası
GÜNDEM
FETÖ yöneticilerine yine ağırlaştırılmış müebbet cezası
  • Duruşmada son sözleri sorulan diğer sanıklar, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, 38 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12,5 yıl ile 15 yıl arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırılmasına hükmetti. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 sanığı 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına mahkum eden mahkeme, sanıkların hakkıda hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Heyet, 2 sanığı da aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay FETÖ'cü SAT'çılara verilen cezayı az buldu
GÜNDEM
Yargıtay FETÖ'cü SAT'çılara verilen cezayı az buldu

Mahkeme, 73 sanık hakkında üzerlerine atılı suçlardan, "yerine getirilmesi görev gereği zorunlu bir emrin uygulanması" nedenine ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düştükleri gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Heyet, 23 sanığın üzerine atılı tüm suçlardan beraatlerine hükmetti.

  • Kararla birlikte tutuklu 5 sanığın, haklarında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.

BERAATLERİNİ İSTEDİLER

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, 9 sanığın "anayasayı ihlale yardım" ve "ulaşım araçlarının kaçırılması veya el konulmasına yardım" suçlarından 24 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapislerini istemişti. Savcı, 20 sanık hakkında üzerlerine atılı suçlara karşın, "yerine getirilmesi görev gereği zorunlu bir emrin uygulanması" nedenine ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düştükleri anlaşıldığından haklarında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etmişti.

  • Sanıklardan 33'ünün "anayasayı ihlale yardım" suçundan 22'şer yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapislerini talep eden savcı, sanıklardan 5'inin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.

Savcı, 71 sanığın üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerini isterken, bu sanıkların bazılarının sıkıyönetim ilan edildiğini duyduklarına dair bir delilin bulunmadığı, amirleri konumundaki kişilerin darbe faaliyeti kapsamında verdikleri emirlerini yerine getirmek istemediklerini gösterir telkinlerde bulunmaları ve haklarında örgütsel bir bağlantı olduğuna dair bir tespitin olmaması gerekçe gösterilmişti.

Çuval çuval dolduruyorlar

Çuval çuval dolduruyorlar

​Yeni gelir kapısı oldu: Her yerden satın almak için geliyorlar.
Türkiyeden Avrupaya uzanıyor

Türkiye'den Avrupa'ya uzanıyor

​Tarih belli oldu: Büyük kolaylık sağlayacak.
Çocuğa istismar iddiasına AK Partili Dağdan sert tepki: İhmali olan varsa bir saniye beklemeyiz

​Pitbullu saldırganlara ateş edip bir kişiyi öldüren polisin ifadesine ulaşıldı.

Sırrı çözülemedi: Türkiye'nin gizemli gölü için harekete geçildi.

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret mesajı.

Strep A paniği: ​Çocuk ölümleri artıyor.

​Bakan Kirişci açıkladı: Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor.

Uçak kazasından önce aile tablosu siparişi vermiş.

​Bakan Bilgin: Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.