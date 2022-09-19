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ANKARA

FETÖ'nün firari mahrem imamı 5 yıl sonra yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından firari , hakkında gözaltı kararı çıkarıldıktan 5 yıl sonra yakalandı.

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Haber Merkezi AA
FETÖnün firari mahrem imamı 5 yıl sonra yakalandı
FETÖ'nün firari mahrem imamı 5 yıl sonra yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 2 Ağustos 2017'de Ömer Yolalan için gözaltı kararı verdi.

O tarihte ikametgahında bulunamayan ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Yolalan, 13 Eylül'de Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunda, yakalama kararından haberinin olduğunu belirten Yolalan, psikolojik nedenlerden dolayı bugüne kadar teslim olmadığını söyledi.

Firar olduğu süre boyunca adına kayıtlı ikametgahında kaldığını iddia eden Yolalan, tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Mahkeme, "silahlı terör örgütü yöneticiliğiyle" suçlanan Yolalan'ı tutukladı.

Mahrem yapıda müdür

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017'de yürütülen soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan bir örgüt mensubu, Yolalan'ı teşhis etti.

Bunun üzerine yapılan araştırmada Yolalan'ın, Faruk kod adıyla FETÖ'nün sözde Ankara emniyet mahrem yapılanmasında "A vasfında müdür" olarak görevli olduğu belirlendi.

Örgütsel iletişim için başkaları adına kayıtlı hatların yanı sıra ByLock kullanan Yolalan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Milli Eğitim Bakanlığından ihraç edildi.

Sanık Ömer Yolalan'ın, 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

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