Gündem FETÖnün kamu mahrem yapılanmasına gözaltı 22 şüpheli yakalandı
ANKARA

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına gözaltı: 22 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
FETÖnün kamu mahrem yapılanmasına gözaltı: 22 şüpheli yakalandı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel GSM hat irtibatı olan, haklarında örgüt üyeliği ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/periyodik arama, ByLock yazışmaları gibi çeşitli deliller elde edilen 13'ü görevde, biri emekli, 8'i ihraç olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, hakkında gözaltı kararı verilenlerden 21'i yakalandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 41 kişi için gözaltı kararı
GÜNDEM
Ankara'da FETÖ operasyonu: 41 kişi için gözaltı kararı

Üç ilde FETÖ operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı
GÜNDEM
Üç ilde FETÖ operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ'nün kamu yapılanmasına yönelik sekiz ilde operasyon: 22 gözaltı kararı var
GÜNDEM
FETÖ'nün kamu yapılanmasına yönelik sekiz ilde operasyon: 22 gözaltı kararı var
Ceset bulmak için kullanılacak

Ceset bulmak için kullanılacak

​Liseli öğrenciler yaptı: Türkiye'de bir ilk olacak.
Sadece 15 gün sürüyor

Sadece 15 gün sürüyor

Tüm köylüler seferber oluyor.
Tunç Soyer depremzedeleri sokağa atmak için talimat verdi

Yarımadayı bayram tatilinde 168 bin kişi ziyaret etti.

​Model model Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller...

Ülke için büyük devrim: Hedef 3 bin 700 ton.
Son 10 yılda üç kat arttı

Son 10 yılda üç kat arttı

​Toplam araç sayısı 25 milyonu aştı.

Yetiştirdiği dev velikan tavşanlarla herkesi şaşırtıyor.

​Listeler güncellendi: Temmuz fiyatları belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.