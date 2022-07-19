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FETÖ'nün kamu yapılanmasına yönelik sekiz ilde operasyon: 22 gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Haber Merkezi İHA
FETÖnün kamu yapılanmasına yönelik sekiz ilde operasyon: 22 gözaltı kararı var
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel GSM hatları ile irtibat kuran 22 şüpheli tespit edildi. Haklarında örgüte üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/periyodik arama, ByLock yazışmaları gibi çeşitli deliller elde edilen 13'ü görevde, 1'i emekli, 8'i ihraç olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.

Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen '2007 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı' soruşturması kapsamında 12 şüpheli belirlendi.

FETÖ/PDY üyeleri tarafından erişilen sınav sorularını, onlardan alarak, komiser yardımcısı olan 12 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi. İki soruşturmada da şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışmalar sürüyor.

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