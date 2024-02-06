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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

08:34 - 6/02/2024 Salı
DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen; toplam 13 şüphelinin, gözaltına alınmalarına karar verildi.




#FETÖ
#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#Kara Kuvvetleri Komutanlığı
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