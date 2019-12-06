FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 47 astsubay için gözaltı kararı

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Uludağ'da kaybolan 2 arkadaşı ararken kaybolan 4 kişilik AKUT ekibine ulaşıldı

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları kar yağışına rağmen sürüyor. Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildi. Bir süre sonra telsizle iletişim kurulan AKUT ekibinin, Karadere bölgesinde yoğun sis ve kar fırtınası nedeniyle kayboldukları anlaşıldı.