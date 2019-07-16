FETÖ’nün kolunu kestik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Emniyeti'nin yeni binasının açılışını yaptı. Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan özetle şunları söyledi: Polis teşkilatımız, 15 Temmuz gecesi vatandaşlarımızla birlikte tarih yazdı. Polisimiz ve Özel Harekatçılarımız darbecilere kök söktürdü. FETÖ'cülerin ihanetine direnen tüm yiğitlere ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

AYAĞA KALKAMAZLAR

O gece hedef tahtasına konulan kurumların ilki emniyetti. Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığımızla beraber Ankara Emniyet Müdürlüğümüz gece boyu ağır saldırılara maruz kaldı. Bu hainlerin gözlerini, kendi insanına, kendi meslektaşlarına karşı, 'Vurun, öldürün, acımayın, üzerine sıkın' diyecek kadar kin bürümüştür. Şehitlerimizi yerde sürükleyip utanmadan fotoğraflarını çekecek kadar da insanlıktan çıkmışlardı. Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür bitti; bizse onların kollarını kestik, kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar.

YENİ BİNA SEMBOL

Yaklaşık 1,5 yıllık yoğun bir çalışmanın ardından toplam kullanım alanı 32 bin metrekare olan yeni binamızı tamamladık. Dedik ki Selçuklu mimarisi Ankara Emniyet Müdürlüğü binamıza hakim olsun. Aynı zamanda burada akıllı bir bina olsun, modern bir bina olsun. Bu güzel bina öncelikle sizin fedakarlığınızın bir timsalidir. Bu bina aynı zamanda 15 Temmuz gecesi FETÖ’cülere karşı verdiğimiz mücadelenin de sembolüdür. Türk demokrasisinin kazanımlarına gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan kurumlarımız olduğu müddetçe kimse bu millete diz çöktüremeyecek.

KAMUDAKİ TEMİZLİK

Bir Müslüman bir kez ısırıldığı delikten ikinci defa ısırılmaz. Bunun için gereğini yapıyoruz. Kamu kurumlarını FETÖ ve diğer terör örgütü sempatizanlarından arındırıyoruz. Asıl sorumluluğumuz FETÖ’yü doğuran ve besleyen ekosistemi yok etmek. Sizler Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin polislerisiniz. Hep birlikte tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek geleceği yürüyeceğiz. Rabbim sizleri her türlü ihanetten, şer niyetten korusun. Açılışını yaptığımız Ankara Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binamız hayırlı olsun.

REKLAM

S-400’de son tarih Nisan 2020

Türkiye’yi, güvenlikte, ekonomide, savunma sanayinde, dış politikada çok daha ileriye taşıyacak adımları attıklarını kaydeden Erdoğan, S-400 füze ve savunma sisteminin teslimatı ile ilgili şunları şöyledi: S-400’lerimizi almaya başladık. Alamazlar, dediler. Almanız doğru olmaz dediler. Bugün itibariyle 8. uçak da geldi. O da içindekileri boşaltmaya başladı. İnşallah Nisan 2020’de son noktayı koyuyoruz. Bununla birlikte hava savunma sistemlerimizde dünyada sayılı ülkeler haline geliyoruz. Şimdi hedef ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak. Bunu yapacağız. Daha ileriye gideceğiz.”