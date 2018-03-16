FETÖ'nün kurucu kadrosundaki firari yakalandı Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Eskişehir'de yakalanan şüphelinin, örgütün kuruluşundaki çekirdek kadroda yer aldığı öğrenildi. Söz konusu ismin, örgütün kuruluşundaki çekirdek kadro içinde bulunduğu, bu kadronun terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından isim listesi, görev dağılımı ve yemin metniyle 1970 yılında oluşturulduğu öğrenildi.

Haber Merkezi 16 Mart 2018, 16:32 Son Güncelleme: 16 Mart 2018, 16:35 AA