FETÖ'nün "mahrem" astsubaylarına operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı

Malatya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

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Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün "TSK mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve 2013-2016 döneminde Malatya'da görev yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik, Malatya, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Isparta, Kayseri, Tokat, Batman ve Sivas'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Operasyonda 9'u muvazzaf, 4'ü emekli astsubay olmak üzere 13 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.