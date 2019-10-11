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FETÖ'nün mahrem astsubaylarına operasyon

FETÖ'nün "mahrem" astsubaylarına operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı

Malatya merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Haber Merkezi AA
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Malatya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

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Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün "TSK mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve 2013-2016 döneminde Malatya'da görev yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik, Malatya, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Isparta, Kayseri, Tokat, Batman ve Sivas'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Operasyonda 9'u muvazzaf, 4'ü emekli astsubay olmak üzere 13 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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