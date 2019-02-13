Gündem FETÖnün mahrem sorumlusuna 15 yıl hapis cezası
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'nün 'mahrem sorumlusu'na 15 yıl hapis cezası

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasında "mahrem sorumlusu" konumunda bulunan Abdulkadir Erdoğan'a, terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasında "mahrem sorumlu" konumunda bulunan Abdulkadir Erdoğan, terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına sanık ve avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunması alınan sanık, üzerine atılı suçu reddetti ve beraat talebinde bulundu.

Soruşturma safhasındaki itiraflarını reddeden Erdoğan, terör örgütüyle ilgisinin olmadığını savundu.

Sanığın son sözlerini dinledikten sonra hükmü açıklayan heyet, Abdulkadir Erdoğan'a terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

FETÖ firarisi Zahide Üner yakalandı
GÜNDEM
FETÖ firarisi Zahide Üner yakalandı

Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 kişi için gözaltı kararı
GÜNDEM
Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 kişi için gözaltı kararı
/**/
NATO'da diplomasi trafiği

NATO'da diplomasi trafiği

Bakan Akar, Brüksel'deki toplantıda mevkidaşlarıyla görüşüyor.
Gizli ağlar deşifre oluyor

Gizli ağlar deşifre oluyor

Bahçeli: Saklanan niyetler bir bir açığa ve ortaya çıkıyor.
İran'da intihar saldırısı: 20 ölü

İran'da intihar saldırısı: 20 ölü

Devrim Muhafızları'nı taşıyan otobüsü hedef aldılar.

KPSS davasında karar

KPSS davasında karar

Mahkeme 70 sanığa hapis cezası verdi.
Sessiz sedasız idam ettiler

Sessiz sedasız idam ettiler

​Mısır mahkemeleri darbe karşıtı 3 kişiyi daha darağacına gönderdi.
15 kilometre uzatacağız

15 kilometre uzatacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'ta müjdeyi verdi.
Yer: Soçi Zaman: Yarın

Yer: Soçi Zaman: Yarın

Türkiye'den Soçi zirvesiyle ilgili açıklama.

Osmanlı tokadını vuracağız

Osmanlı tokadını vuracağız

Erdoğan, ​Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu.
Otel inşaatları durduruldu

Otel inşaatları durduruldu

Peribacaları'nda otel inşaatına bakanlık incelemesi.
8 bin bekçi alınacak

8 bin bekçi alınacak

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
NATO'da kritik görüşme

NATO'da kritik görüşme

Savunma ​Bakanı Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü.
AK Parti'den 3600 müjdesi

AK Parti'den 3600 müjdesi

Bülent Turan: Takvim uygun olursa çıkarılacak.
AB: Suudiler terörü destekliyor

AB: Suudiler terörü destekliyor

​Suudiler, Kaşıkçı cinayetiyle dünyanın gündeminde.
İttifak genişliyor

İttifak genişliyor

Cumhur İttifakı'nda iş birliği 50 ile çıkabilir.
Trabzon maçı son damla oldu

Trabzon maçı son damla oldu

​Yusuf Namoğlu MHK'dan istifa sebebini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.