FETÖ’nün siyasi ayağı Kemal Bey ve ekibi

Erdoğan konuşmasında, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun önceki gün grup toplantısındaki iftiralarına da cevap verdi:

Kılıçdaroğlu, bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır çünkü bu ülkede FETÖ’nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi ve ekibidir. Bunu tüm delilleriyle anlatacağım. Bu yapıyı suç örgütü olarak ilan eden ve o Milli Güvenlik Kurulu kararının altında imzası olan benim.

SENİ ORAYA GETİREN FETÖ

Sayın Baykal’ın genel başkanlıktan ayrılması ve yerine Kılıçdaroğlu’nun gelmesiyle birlikte CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Seni oraya getiren FETÖ, ne konuşuyorsun? Bölücü, mezhepçi terör örgütleriyle ve uzantılarıyla kol kola yürüyen CHP, 17-25 Aralık’tan sonra bu kadroya FETÖ’yü de dahil etmiştir. CHP lideri, FETÖ ile mücadele konusunda atılan her adımda hükümetin karşısında yer aldı. Ağızlarını her açtıklarında bizi FETÖ konusunda ikaz ettiklerini söyleyenler FETÖ’nün hain yüzü ortaya çıktıktan sonra bu yapının en büyük sözcüsü, taşeronu ve müdafileri haline geldi. FETÖ’nün siyasi ayağını soranların bakacakları yerler buralardır.

ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ KİM İÇİN YAPTI

CHP yönetimi FETÖ’nün dolaşıma sürdüğü her argümana dört elle sarıldı. FETÖ ne demişse, Kılıçdaroğlu aynısını tekrar etmiştir. FETÖ’nün siyasi ayağı tarifine en çok, bu örgütün üyelerinin gözaltına alınmasını ‘cadı avı’ olarak niteleyen CHP yönetimi yakışıyor. 15 Temmuz’u ‘kontrollü darbe’ olarak niteleyen Kılıçdaroğlu’na bu aklı ve tabiri veren kim? O da FETÖ. Kılıçdaroğlu, sözde adalet yürüyüşünü aslında FETÖ’cüler için yapmıştır.

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SUÇUNU BASTIRIYOR

FETÖ’nün siyasi ayağı, FETÖ’cülerin devirmeye çalıştığı siyasetçi midir yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir? FETÖ’nün siyasi ayağı, FETÖ’nün darbe gecesi öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir FETÖ’nün yol verdiği siyasetçi midir? Nereye bakarsan bak, FETÖ’nün siyasi ayağı tamamen Bay Kemal’in yatak odasına girmiş, haberi yok. FETÖ’nün siyasi ayağı, darbe kalkışmasını milletle birlikte durduran mıdır, ‘kontrollü’ diyerek darbeyi meşrulaştırmaya çalışan mıdır? Kılıçdaroğlu, sürekli yalan söyleyerek, sürekli altı boş ithamlarla kamuoyunu meşgul ederek suçunu bastırmaya çalışıyor.

Niye ihraç etmedin

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un iddialarına da değinen Erdoğan, “Bugünlerde, eski Genelkurmay Başkanlarından biri vasıtasıyla, doğrudan Meclis’in yasama dokunulmazlığına saldırı anlamına gelen bir kampanya başlattılar. Malum Genelkurmay Başkanı bir diğer şu anda tabii öldü Genelkurmay Başkanı (Yaşar Büyükanıt), bunlar bildiriyi hazırladılar, bu bildiri yetmez. Çıksınlar ‘Biz şu kadar FETÖ’cü subayı ordudan ihraç ettik’ desinler. Sizin görevinizdi, niye ihraç etmediniz? Elinizde rahatlıkla ihraç edebileceğiniz FETÖ mensubu subaylar vardı, bunları en iyi sizin bilmeniz gerekirdi, niye bunların tespitini yapmadınız? Biz eğer bugün Genelkurmay Başkanı’nı Savunma Bakanı yaparak sivilleşme sürecine girdiysek, sivilleşme sürecinin anlamı işte budur” dedi. Erdoğan, “Şimdi avukatlığına Kılıçdaroğlu soyundu, çok anlamlı değil mi? Herhalde bir şeyler vaat ettiler. Ve sırtında tabii resmi kıyafeti varken ne yapıyordu? Boruyu çıkartıp gösteriyordu. Ve şu andaki hale gelişinde de yine bu parlamentonun, çok büyük desteği var, ama bunun da kıymetini bilemedi” diye konuştu.

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Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlama töreninde konuştu.

Erdoğan, “Çanakkale’de vatanı savunurken omuz omuza çarpışan bu milletin kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Hem masada hem sahada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbiri başarıya ulaşamayacaktır. Avrupa Parlamentosu’nda, dünya genelinde kırmızı bültenle aranan teröristler AP’de misafir edilip konuştular. Avrupa’yı terör karşısında onurlu bir şekilde durmaya davet ediyorum. Türkiye, sınırlarının ötesindeki güvenlik koridorlarından ekonomiye kadar her alanda tarihi bir mücadele yürütüyor. Kahramanmaraş’ın güvenliği, Suriye’deki başarımızdan geçiyor. Akdeniz sahillerimizin güvenliği, Libya’daki mücadelemizin başarısından geçiyor. Ekonomimizin selameti; savunma sanayiinden yüksek teknolojiye kadar geniş bir alanda verdiğimiz mücadelenin başarısından geçiyor” dedi.

Kafaları ve kalpleri kendi kısır siyasi çıkarları için çalışanların, elbette bu büyük mücadelenin anlamını kavrayamayacaklarını belirten Erdoğan, “Kahramanmaraş’tan bir kez daha ifade ediyorum: Ne yaparsanız yapın Türkiye 2023 hedeflerine Allah’ın izniyle ulaşacaktır. Bu kararlılığımızdan gözleri korkanlar, bozulan oyunlarının hıncıyla giderek daha pervasız şekilde üzerimize geliyor. Biz de diyoruz ki: Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var” diye konuştu.

İlk etapta 25 bin aile yerleşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı tarafından akşam saatlerinde düzenlenen yemekte konuştu. İdlib’den sınırımıza doğru yürüyen mazlum ve mağdurların olduğunu hatırlatan Erdoğan briket barınaklar yaptıklarını söyledi. Erdoğan şöyle devam etti:

“Biz Bay Kemal gibi ‘bunları almayız, bunları kovarız’ diyemeyiz. Şu anda da bu gayretle sınırımızdan 30 kilometre Suriye içine doğru, güvenli bir bölge oluşturduk biz. Hızla bu devam ediyor ve bu briket barınaklara o kardeşlerimizi yerleştireceğiz. Bunun dışında da farklı bazı şu anda attığımız proje çalışmasıyla adımlar var. Onlarla süreci biraz daha hızlandıracağız. İlk etapta bir 25 bin aileyi yerleştireceğimiz buralarda konutları yapıyoruz, yapacağız.”

GÜNDEM FETÖ hala siyasette