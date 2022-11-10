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KASTAMONU

FETÖ'nün sözde 'bölge talebe sorumlusu' yakalandı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan örgütün sözde "bölge talebe sorumlusu" gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
FETÖnün sözde bölge talebe sorumlusu yakalandı
FETÖ'nün sözde "bölge talebe sorumlusu" yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler çalışma sonucu, şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı ve örgütün sözde "bölge talebe sorumlusu" olan E.K'yi yakaladı.

E.K, işlemlerin ardından Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Mersin merkezli 3 ilde 15 FETÖ şüphelisine yönelik operasyon başlatıldı
OYNAT 00:16
Mersin merkezli 3 ilde 15 FETÖ şüphelisine yönelik operasyon başlatıldı
Mersin merkezli 3 ilde, FETÖ güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, aralarında aktif olarak görev yapan askeri personel ile eski askeri okul öğrencisi, emekli öğretmen, meslekten ihraç edilmiş polis ve uzman çavuşun da olduğu 15 şüphelinin, FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Kimliği ve adresleri tespit edilen zanlıların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Hakkari ve Kars'ta eş zamanlı 'şafak operasyonu' düzenlendi. Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı
OYNAT 00:31
Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir merkezli 7 ilde FETÖ yönelik soruşturma kapsamında 22 zanlı yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün 'güncel askeri mahrem yapılanması' ile ilgili yürütülen soruşturmada 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ üyelerine para transfer yöntemlerini deşifre eden Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nun devamında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, örgütün sözde güncel ve mali yapılanmasının deşifresi amacıyla Eskişehir merkezli Ankara, İstanbul, Samsun, Muğla, Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 7 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün sözde 'güncel askeri mahrem yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, kamu kurumlarına sızma faaliyeti kapsamında örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde güncel olarak faaliyet gösterdikleri ve operasyonel hatlarla irtibat kurdukları tespit edilen, içerisinde mahrem yapılanmada görevli (müdür yardımcısı) örgütsel konumunda mahrem imam, muvazzaf binbaşı, aktif doktor ve çeşitli meslek gruplarına mensup kişilerin bulunduğu çoğunluğu ihraç askeri personel 23 şüpheliden 22'si yakalandı. Şüpheli bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyonda, 1'i askeri yapılanmada mahrem imam olan özel sektör çalışanı, 6 ihraç albay, ihraç 2 yarbay, muvazzaf 1 binbaşı, ihraç 5 üsteğmen, 1'i aktif diğeri meslekten ihraç 2 doktor, ihraç edilen 1 mühendis, meslekten ihraç edilen 1 öğretmen, 3'ü özel sektör çalışanı olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan zanlılara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 7 bin 670 avro, 16 bin 75 dolar, 29 bin 500 lira olmak üzere yaklaşık 500 bin lira değerinde para ve çeşitli ziynet eşyası, iletişim kurdukları operasyonel hat ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Firari FETÖ'cü saklandığı evdeki dolabın gizli bölmesinde yakalandı
OYNAT 00:24
Firari FETÖ'cü saklandığı evdeki dolabın gizli bölmesinde yakalandı
FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Erol Marangoz isimli örgüt üyesi gizli bölmede yakalandı.


Köylüler tesadüfen fark etti

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