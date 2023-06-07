FETÖ'nün sözde sorumlusu İstanbul'da paketlendi

TRT Haber'den Büşra Çelik'in haberine göre; Şüphelinin önce Ankara Balgat’ta terör örgütü mensuplarından sorumlu olduğu, ardından örgüt içinde terfi edip sözde “Ankara-Çankaya Sorumlusu” olduğu belirlendi. Bilge’nin örgüt adına para topladığı da tespit edildi.