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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 22 askere tutuklama

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 22 muvazzaf asker tutuklandı.

AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlarla irtibat sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alınan İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli 41 şüpheliden, aralarında subayların da bulunduğu 22 muvazzaf askerin tutuklanmasına hükmedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlarla ardışık veya yoğun olarak irtibat sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 10'u subay, 29'u astsubay, 2'si uzman çavuş 41 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edildiler

Soruşturmayı yürüten savcılık, etkin pişmanlıktan yararlanan 14 şüphelinin de aralarında bulunduğu 17 kişiyi adli kontrol talebiyle, diğer 24 şüpheliyi ise tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 22'sinin ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan tutuklanmasına, diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol ile serbest bırakılmasına karar verdi. Hakimlik, adli kontrol talebiyle sevk edilen 17 şüpheli hakkında ise savcılığın istemini kabul ederek, şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bırakılmasına hükmetti.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlarla ardışık veya yoğun olarak irtibat sağlandığı tespit edilenlere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda aktif görevli olan 10'u subay, 29'u astsubay, 2'si uzman çavuş olmak üzere 41 asker, gözaltına alınmıştı.

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