FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 73 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, aralarında görevde bulunan askerlerin bulunduğu 73 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı.
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, aralarında görevde bulunan askerlerin bulunduğu 73 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.