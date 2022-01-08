Gündem FETÖnün TSK yapılanması soruşturmasında 73 gözaltı kararı
İSTANBUL

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 73 gözaltı kararı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında 73 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Haber Merkezi DHA
FETÖnün TSK yapılanması soruşturmasında 73 gözaltı kararı
Foto/arşiv

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, aralarında görevde bulunan askerlerin bulunduğu 73 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı.

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