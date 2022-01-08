FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 73 gözaltı kararı

Ekonomi

Düzenleme Meclis'te kabul edildi: Emekli ve memura ek zam geliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. Yasa teklifi, Komisyon'da 15 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi. Teklifle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Buna göre, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek. Bireysel Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda yapılan değişiklikle halihazırda yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranını yüzde 30'a yükseltiliyor.