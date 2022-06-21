FETÖ'nün TSK yapılanmasına 16 ilde operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında bir albay da var

Gündem

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: Hep birlikte Türkiye’yiz

Kocaeli Kafkas Kültür Derneği’nin düzenlediği Kültür ve Sanat Festivali’nde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Biz hep birlikte Türkiye’yiz. Biz bir arada var olmayı başardığımız müddetçe Türkiye’yiz. Farklılıklarımız bize zenginlik sağladığı için Türkiye’yiz” dedi.