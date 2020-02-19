Gündem FETÖnün TSK yapılanmasına operasyon 36 gözaltı
POLİTİKA

​FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 36 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 36 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 26 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 35'i muvazzaf asker 55 şüpheliden 36'sı yakalandı.

Haber Merkezi AA
Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.
Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 26 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 35'i muvazzaf asker 55 şüpheliden 36'sı yakalandı.

FETÖ'den aranan Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı yüklü miktarda parayla yakalandı
GÜNDEM
FETÖ'den aranan Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı yüklü miktarda parayla yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün TSK yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 1'i binbaşı, 1’i yüzbaşı, 3’ü üsteğmen, 1’i teğmen, 27’si astsubay ve 2'si uzman çavuş olmak üzere 35’i muvazzaf 52 askeri personel ile mahrem imam olduğu tespit edilen 3 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında itirafçı olan 2 şüpheli serbest kaldı
GÜNDEM
Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında itirafçı olan 2 şüpheli serbest kaldı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 36'sı yakalandı.

Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

UKOMEye zam düzenlemesi

UKOME'ye 'zam' düzenlemesi

​İstanbul'da ulaşıma zam üstüne zam yapmıştı
Komşu ülkeye sıçradı

Komşu ülkeye sıçradı

Hızla yayılan koronavirüsü sınırımıza dayandı...
Yarım puandaha düştü!

Yarım puan
daha düştü!

​Merkez Bankası faizlerde bir kez daha indirime gitti.
İdlib an meselesi!

İdlib an meselesi!

"FETÖ, 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'nu korudu. Gezi tıpkı darbe girişimleri gibi alçakça saldırıdır"
İstanbul'da <br>hava kirliliği alarmı

İstanbul'da
hava kirliliği alarmı

​3 ilçe için uyarı verildi.
Seyyar okula<br>el koydular

Seyyar okula
el koydular

Eğitim hakları da işgal edildi.

Yüzlerce<br>şirket iş ilanı çıktı

Yüzlerce
şirket iş ilanı çıktı

​İhracatta üst üste kırılan rekor istihdama yansıdı.

İtirafçı olan 2 şüpheli serbest kaldı

İtirafçı olan 2 şüpheli serbest kaldı

​Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında flaş gelişme.
Oyuna gelmeyelim

Oyuna gelmeyelim

Erdoğan'dan yeni darbe girişimi iddialarına çarpıcı mesaj.
5 başkan daha <br>AK Parti'ye geçti

5 başkan daha
AK Parti'ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarına rozet taktı.
Hakemler açıklandı

Hakemler açıklandı

​​F.Bahçe-G.Saray ve Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemleri belli oldu.
Alım-satım<br>yapanlar dikkat

Alım-satım
yapanlar dikkat

Noterlerden bilgiler toplanmaya başladı.
İki sıfır atılacak

İki sıfır atılacak

Hakan Atilla'dan borsaya dair flaş açıklamalar.
'Sığınaklarda<br> çok üşüdüm anne'

'Sığınaklarda
çok üşüdüm anne'

​PKK'dan kaçan kızına sobanın yanına yatak serdi.
PKK'da<br> çözülme sürüyor

PKK'da
çözülme sürüyor

5 terörist daha hudut karakollarına teslim oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.