FETÖ'nün TSK yapısına operasyon: 42 ilde 294 şüpheli için yakalama kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 42 ilde, 294 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenleniyor.
Ayrıntılar geliyor...
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 42 ilde, 294 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenleniyor.
Ayrıntılar geliyor...
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