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İSTANBUL

FETÖ'nün TSK yapısına operasyon: 42 ilde 294 şüpheli için yakalama kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 42 ilde, 294 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenleniyor.

Haber Merkezi DHA
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 42 ilde, 294 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenleniyor.

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