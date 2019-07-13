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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'nün yeni oluşum çalışmalarını yürüten şüphelilere operasyon

Yeni oluşum içerisindeki FETÖ üyelerine 6 ilde operasyon

FETÖ'nün İç Anadolu Bölgesi’nde yeni yapılanma girişimi ve faaliyetleri içerisinde oldukları belirlenen, örgütün deşifre olmamış ve hakkında yasal işlem yapılmayan örgüt mensuplarınca örgütü ayakta tutma faaliyeti yürüten şahıslara yönelik Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yeni oluşum için her hafta 30 bin lira dağıttığını ve bu isimlerin deşifre olmamış ve kayıdı bulunmayanlar olduğu tespit edildi. Ayrıca FETÖ'cülerin, yurt dışına kaçmak isteyen üyelere Meriç'ten geçerken yapması gerekenleri Kızılırmak üzerinde tatbikat yaptırdıkları belirlendi.

Haber Merkezi AA IHA
Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu
Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

e Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından KOM Daire Başkanlığı’nın destekleriyle Fethullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmalar yapıldı.

DEŞİFRE OLMAYANLARLA YENİ OLUŞUM

Yapılan çalışmalarda FETÖ’nün Kayseri ve çevre illerde özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde yeni yapılanma girişimi ve faaliyetleri içerisinde oldukları, örgütün deşifre olmamış ve hakkında yasal işlem yapılmayan örgüt mensuplarınca örgütü ayakta tutma faaliyetleri içerisinde oldukları belirlendi.

HER HAFTA 30 BİN LİRA GETİRİP DAĞITIYORLARDI

K.G, İ.U, M.A.C, S.Y, H.G ve R.A isimli şahısların yeni bir yapılanma çalışması yürüttükleri ve tutuklanan FETÖ üyelerinin ailelerini ziyaret ederek destek verdikleri belirlendi. Çalışmaların devamında ise, her hafta İstanbul’a giderek genellikle dolar olarak en az 30 bin TL getirip Kayseri başta olmak üzere Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Ankara illerindeki örgüt üyelerine dağıttıkları tespit edildi.

Evlerde yapılan aramalarda çıkan paralara el konuldu.

MERİÇ'TEN NASIL GEÇECEKLERİNİ KIZILIRMAK'TA TATBİKAT YAPARAK GÖSTERİYORLARDI

Terör örgütünün yurt dışında bulunan üyelerinin ise ‘Money Gram’ isimli bir bankacılık sistemi üzerinden paraları tahsil ederek hem örgüt üyelerine dağıtıp hem de örgüte yeni üyeler kazandırma çabaları içerisinde olduğu da bilgiler arasında. Çalışmalarda polisten kaçan firari üyelerin de mobese olmayan yerlerde araç içerisinde veya bir örgüt evinde buluştukları belirlenirken, Yunanistan’a 6 bin Euro karşılığında kaçmak isteyen üyelerin de kendilerine tatilci süsü verip Meriç Nehri üzerinden geçerek, Kızılırmak’ın uzandığı ıssız yerlerde kolluk kuvvetlerine yakalanmadan nasıl geçeceklerine dair tatbikatlar yaptırıldığı tespit edildi.

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Evlerde yapılan aramalarda çıkan paralara el konuldu.

TESPİT EDİLEN İSİMLERE 6 İLDE OPERASYON

Yapılan çalışmalar sonucunda örgüt adına yüksek miktarda maddi destek sağlayan H.H.Ü, S.Ç, M.K, A.B, Z.Ş, M.E, S.U, M.Y.T, İ.C ve M.Ö ile birlikte firari olan B.U, A.C, A.E.B, D.A, S.P, F.Ü, R.S, H.H.E, S.E ve Z.C Kayseri merkezli ve eş zamanlı olarak Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Afyon ve Erzurum olmak üzere 6 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerin ev ve iş yeri aramalarında, örgüte ‘Himmet Parası’ olarak toplanan 18 bin 500 TL, 2 bin dolar ve 805 euro, örgüsel yazışma kayıtları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin sorguları Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

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