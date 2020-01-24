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FETÖ'nün yeniden oluşturduğu mali yapılanmasında çarpıcı detaylar: Toplantıları minibüste yapmışlar

FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik olarak 21 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı, şüphelilerin minibüs içerisinde ve çiftlik evlerinde toplantı yaptıkları ortaya çıktı. Minibüs içinde toplantı yapan FETÖ'cülerin yeniden yapılanmak için yeni hücre evleri oluşturdukları ve bu evleri finanse ettikleri öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
FETÖ'cülerin minibüs içinde toplandıkları anlar.
FETÖ'cülerin minibüs içinde toplandıkları anlar.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı FETÖ/PDY terör örgütüne aktif olarak para yardımında bulunan 15 şüpheliye yönelik 21 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

DHA
FETÖ'cülerin minibüs içinde toplandıkları anlar.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda belirlenen 15 şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütüne bağlı yeni hücre evleri oluşturdukları ve bu evleri finanse ettikleri öğrenildi.

DHA
FETÖ'cülerin minibüs içinde toplandıkları anlar.

OPERASYONDA YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Örgüt üyelerinin minibüs tipi araçlarda buluşarak toplantılar yaptıkları tespit edilirken, minibüslerde yapılan toplantılarda örgüt üyelerinin birbirlerine moral verdikleri ve yeni hücre evleri açabilmek için para topladıkları bildirildi. Bu toplantıların Çatalca ve Silivri'de bulunan çiftlik evlerinde de gerçekleştirildiği öğrenildi. Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli mali polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin arasında kamudan ihraç edilmiş öğretmenler olduğu öğrenilirken, FETÖ/PDY terör örgütüne maddi yardımda bulunan esnaf ve iş adamlarının da olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan ve iş adamı olduğu öğrenilen 2 şüphelinin terör örgütünün kullandığı Bylock programındaki yazışmaları da ortaya çıktı.

Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

DHA
FETÖ'cülerin minibüs içinde toplandıkları anlar.

DHA
FETÖ'cülerin minibüs içinde toplandıkları anlar.
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