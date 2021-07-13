FETÖ'ye 6 ilde operasyon: 18 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aranan 27 şüpheliden 18’i yakalanarak gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aranan 27 şüpheliden 18’i yakalanarak gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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