FETÖ'ye 6 ilde operasyon: 18 şüpheli yakalandı

Dünya

İngiltere'de maç günlerde aile içi şiddet atıyor: Takımı kaybeden İngilizler eşlerini dövüyor

20 milyonluk bir spor izleyici kitlesine sahip İnigiltere'de maç günleri aileler ve kadınlar tarafından endişe ve korku ile bekleniyor. Araştırmalara göre İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da futbol maçlarıyla bağlantılı aile içi şiddet korkutucu boyutlarda. 2010 Dünya Kupası ile bağlantılı yürütülen bir araştırmaya göre İngiltere'de maç günlerinde ev içi ve ev dışı şiddet oranlarında %37'lik bir artış görüldü. İngiltere'de 2002, 2006, ve 2010 yıllarındanda aile içi istismar ve şiddet vakaları maç tarihleriyle aynı dönemlerde artıyor. Yapılan araştırmalarda İngiltere maçlarda berabere kaldığında şiddet vakaları yüzde 26, kaybettiğinde ise yüzde 38 artıyor.