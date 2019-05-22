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Gündem FETÖye bilişim darbesi
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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ’ye bilişim darbesi

FETÖ’nün bilişim yapılanmasına 18 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonla darbe vuruldu. 92 adreste yapılan aramalarda örgütün mahrem hizmetleri bilişim yapılanmasında yer alan 72 kişi gözaltına alındı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ’ye yönelik bir operasyon için daha düğmeye basıldı. FETÖ’nün mahrem hizmetleri-bilişim yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgüt ile ilişki ve irtibatı tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı.

18 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 18 ilde 92 adreste eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Ekiplerin, şüphelileri yakalama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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