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Gündem Fevzi Çakmakı anma töreninde konuşan TBMM Başkanı Şentoptan bildiri göndermesi
POLİTİKA

Fevzi Çakmak'ı anma töreninde konuşan TBMM Başkanı Şentop'tan 'bildiri' göndermesi

Mareşal Fevzi Çakmak'ın vefatının 71. yılı vesilesiyle düzenlenen anma töreninde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "O ancak emekli olduktan sonra politikayla aktif olarak ilgilenmiştir. İlgilenmiştir ama usulüne uygun olarak siyasi parti kurmuş, siyasi partilerde yer almıştır. Asla kayıt dışı siyaset yapmamıştır" dedi.

Haber Merkezi AA
Fevzi Çakmakı anma töreninde konuşan TBMM Başkanı Şentoptan bildiri göndermesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mareşal Fevzi Çakmak'ın vefatının 71. yılı vesilesiyle Eyüp Sultan Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde konuştu.

"Geçtiğimiz günlerde yaşanan bildiri mevzu sebebiyle de hassaten yer vermek isterim" diyerek konuşmasında Fevzi Çakmak'ın görüşlerinden bahseden Şentop, şunları söyledi:

"Ordunun politikaya karışmasına razı değildi"

Fevzi Paşa askerlik mesleği ve politika arasında hassas dengenin farkındaydı. O, ordunun politikaya karışmasına asla razı değildi. Fevzi Paşa kendisine yapılan teklife şu sözlerle cevap vermektedir:

  • 'Eğer bu yolu bırakarak birtakım siyasi entrikalara kapılacak olursak bu memleketi batırırız. Buna da hakkımız yoktur. Hele ordunun politikaya karışmasına hiçbir şekilde razı olmam.'

"Asla kayıt dışı siyaset yapmamıştır"

Fevzi Çakmak'ın bu sözleriyle bütün zamanlar için geçerli bir ders verdiğini belirten Şentop, "O ancak emekli olduktan sonra politikayla aktif olarak ilgilenmiştir. İlgilenmiştir ama usulüne uygun olarak siyasi parti kurmuş, siyasi partilerde yer almıştır. Asla kayıt dışı siyaset yapmamıştır" dedi.

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