Gündem Feyzioğlu TBB hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir
ANKARA

Feyzioğlu: TBB hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, "Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir" dedi.

Haber Merkezi AA
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 2019-2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir." ifadelerini kullandı.

Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavının bir an önce getirilmesi gerektiğini belirten Feyzioğlu, "Bilgiyi ölçen, zor bir sınav olmalıdır" dedi.

Feyzioğlu, "HSK'nin yapısının, kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlayacak şekilde Meclis'imizde uzlaşma ile yeniden düzenlenmesini öneriyoruz" şeklinde konuştu.

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