Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile telefonda Karadeniz Tahıl Girişimi ile Kur’an-ı Kerim’e yönelik artan saldırılara karşı İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) harekete geçirilmesini görüştü. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ORTAK TEDBİRLER ELE ALINDI

Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi ile son dönemde Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen saldırılara karşı İİT’nin harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20 Temmuz’da da Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırılara ilişkin Irak, Suudi Arabistan, Mısırlı mevkidaşları ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefonda ayrı ayrı görüşmüştü.

KORİDORA TAM DESTEK

Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari de Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan ile Karadeniz bölgesindeki son gelişmeleri görüştüklerini belirterek, “Türkiye’nin 2022’de Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın imzalanmasındaki rolünü takdir ettim ve Pakistan’ın, anlaşmanın yenilenmesi için devam eden uluslararası çabalara tam desteğini ilettim” ifadelerini kullandı. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nı imzalamıştı.











