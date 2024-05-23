Fidan'dan Türk dünyasına çağrı: Safları sıklaştıralım

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin üye olduğu Kuzey Kıbrıs ve Macaristan'ın gözlemci sıfatı ile bulunduğu Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin Milli Savunma Sanayi Komisyonu Başkanları Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesini Türk devletleri arasında savunma sanayince iş birliği yapılması, ortak projeler üretilmesi ve bu projeler ile ortaya çıkan savunma sanayi ürünlerinin kullanımı ve eğitimler gibi başlıklar oluşturdu.

SOMUT ADIMLAR ATALIM

Asya'nın yükselişinin sürdüğüne vurgu yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Asya'nın yükselişi sürüyor, Türk coğrafyasının önemi artıyor. Bu tablo risk ve fırsatları beraberinde getirmekte. Saflarımızı sıkılaştırmalıyız. Sorunlarımızı kendimiz çözmeli sorunları da fırsatlar gibi sahiplenmeliyiz. Türk dünyası hattı son gelişmelerde önemini tekrar gösterdi. Gazze'deki vahşetin kalıcı durdurulabilmesi için iki devletli çözüm hayata geçirilmeli. Türk dünyası ortak duruş sergilemeli. İhtilafın coğrafi yayılmasına karşı da katkıda bulunacaktır. İsrail’e yönelik uluslararası baskılar artırılmalı, bu çerçevede daha fazla ve somut adımlar atmaya çağırıyorum.”

Tek kutuplu düzen çöküyor

Toplantıya canlı bağlantı ile katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Türk devletlerinin iş birliğinin önemine dikkat çekti. Kurtulmuş, “Önümüzde büyük fırsat ve tehditler var. Çok kutuplu dünya sistemi ABD’nin tek kutuplu dünya sistemi yönettiğini sandığı bir döneme girildi ama şimdi tek kutuplu dünya düzenin çöktüğünü görüyoruz. Çok kutupluluk anlayışı içinde yeni bir dünya sisteminin kurulması için Türk devletlerine büyük sorumluluklar düşüyor. 300 milyonu aşkın nüfusla Türk dünyası çok kutuplu dünyanın önemli aktörlerinden. Ortak geleceğe yürümek dünya barışının temini için imkandır. Tarihi sorumluluklarımızı yüklenmek zorundayız” dedi.







