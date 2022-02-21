Gündem Fidye için kaçırılan 2 Suriyeli jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı
VAN

Fidye için kaçırılan 2 Suriyeli jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı

Van'ın Başkale ilçesinde 5 kişinin silah zoruyla kaçırıp ailelerinden fidye istediği Suriye uyruklu 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Fidye için kaçırılan 2 Suriyeli jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı
Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Başkale ilçesinde bir grup, Suriye uyruklu 2 kişiyi kaçırıp, görüntülerini çekerek ailelerine gönderip fidye istedi. Ailelerin ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Başkale ilçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, yapılan çalışmayla şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla 2 Suriyeli kurtarıldı. Onları silah zoruyla alıkoyup, para ve değerli eşyalarını alan, tehdit edip yaralayan K.O., F.A., F.B., E.A. ve S.Ç. ise gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT ve emniyetten ortak operasyon: 30 adet sahte belge ele geçirildi
GÜNDEM
MİT ve emniyetten ortak operasyon: 30 adet sahte belge ele geçirildi

Kamyon kasasında 130 düzensiz göçmen yakalandı
OYNAT 00:27
Kamyon kasasında 130 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında Afganistan uyruklu 130 düzensiz göçmen yakalandı.

Kamyon şoförü S.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.


Hayatının şokunu yaşadı

Hayatının şokunu yaşadı

​Bir günlüğüne araba kiraladı, evinin önündeki arabasından oldu.
İyi ki dönmüşüm

'İyi ki dönmüşüm'

​23 yıllık memurluktan sonra köyüne gelip hayvancılığa başladı.
KGFden kimler yararlanabilecek? 60 milyar liralık üç yeni destek paketi yolda

​10 bin 366 adreste denetim gerçekleştirildi.

40 ile uyarı

40 ile uyarı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.

Arazisine öyle bir şey yaptı ki : Gören dönüp bir daha baktı.

Olası bir işgale karşı ABD harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.