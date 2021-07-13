Gündem Fil hastalığına yakalanan Nijeryalı kadın Türkiyede şifasını buldu
İSTANBUL GENEL SAĞLIK

Fil hastalığına yakalanan Nijeryalı kadın Türkiye'de şifasını buldu

Nijeryalı Rugayya Lawal Mukhtar, sağ elindeki şiddetli ağrı ve şişlik nedeniyle elini kullanamayan ve sol ayağındaki ağrılar nedeniyle yürümekte güçlük çektiği için kaldırıdığı hastanede lenfödem (fil hastalığı) teşhisi kondu. Genç kadının Türkiye’de tedavisini gerçekleştiren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. F. Figen Ayhan “Ruqqayya 12 seanslık fizik tedavi ve rehabilitasyon sonrası sağ elini kullanabiliyor ve desteksiz yürüyebiliyor” dedi.

Haber Merkezi DHA
Fil hastalığına yakalanan Nijeryalı kadın Türkiyede şifasını buldu
Şişen el

Medicana International Ankara Hastanesi’ne FTR -lenfödem kliniğine başvuran Mukhtar’a kompleks bölgesel ağrı sendromuna bağlı Lenfödem tanısı kondu. Kompleks dekonjestif tedavi programı uygulanan hastanın her seans sonrasında ödemlerinde gerileme görüldüğü kaydedildi.

“HASTA DESTEKSİZ YÜRÜYEBİLİR DURUMA GELDİ”

Prof. Dr. F. Figen Ayhan, Uzman Fizyoterapist Sercan Ateş ve Fizyoterapist Gülşah Kurne’den oluşan lenfödem terapist ekibi tarafından tedavi edilen Mukhtar’a lenfödem diyeti, manuel lenf drenajı, cilt bakımı, çok tabakalı bandaj uygulaması ve egzersiz uygulamaları yapıldı. Her seans sonrası ödemde gerileme görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. F. Figen Ayhan, “Lenfödemin ileri dönemdeki kontrolü için özel ölçülü bası giysisi dikildi. Ruqayya, planlanan yürüme eğitimine özel kas kuvvetlendirme programı ve paralel bar eğitimine başladıktan sonra bağımsız ve desteksiz yürüyebilir duruma geldi” diye konuştu.

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