Gündem Filenin Sultanlarını hedef alan MHPli başkan Bahçelinin talimatıyla listeden düşürüldü istifası istendi
POLİTİKA

Filenin Sultanlarını hedef alan MHP'li başkan Bahçeli'nin talimatıyla listeden düşürüldü istifası istendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanması sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin'in istifası istendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da yaptığı açıklamada "Filenin Sultanları ile ilgili paylaşımı nedeniyle Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatıyla listemizden düşürüldü" dedi.

Haber Merkezi AA İHA Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından partisinin kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

PAYLAŞIMI NEDENİYLE İSTİFASI İSTENDİ

  • MHP, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin hakkında, Filenin Sultanları ile ilgili paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları hakkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.

Bu arada, Şahin'in istifasının istendiği ve en kısa sürede işleme konulacağı da öğrenildi.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in, A Milli Kadın Voleybol Takımının Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanması sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımı tepkilere neden olmuştu.

DHA
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