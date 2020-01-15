Filenin Sultanlarını hedef alan MHP'li başkan Bahçeli'nin talimatıyla listeden düşürüldü istifası istendi

"Siz kendiniz tiyatrosunuz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş 'ın 'Devran' adlı kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye giden CHP'lilere tepki gösterdi. Erdoğan, 'Ana muhalefet, bunların ikizi olan malum partiyle tiyatro izliyorlar. Zaten bunlar dün Ankara'dan İstanbul'a da beraber yürümemişler miydi? Siz kendiniz tiyatrosunuz. Onlar sadece katillerle beraber omuz omuza yürürler.' diye konuştu.

