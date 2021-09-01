Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Algabre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Algabre, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Algabre'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Algabre, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Algabre'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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