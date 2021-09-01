Gündem Filipinlerin Ankara Büyükelçisi Algabre Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubu sundu
POLİTİKA

Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Algabre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre'yi kabul etti.

Haber Merkezi AA
Filipinlerin Ankara Büyükelçisi Algabre Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filipinler Büyükelçisini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Algabre, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Algabre'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

AA

AA

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