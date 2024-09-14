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Filistin Devlet Başkanı Abbas şehit Ayşenur'un babası ile görüştü: Türk aktivist adına 'Kudüs Yıldızı Madalyası' verilecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgalci İsrail askerlerince şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası ile telefonda görüştü. Aileye başsağlığı dileyen Abbas, "Filistin ve Türkiye'nin cesur kızı” olarak nitelendirdiği Ayşenur adına "Kudüs Yıldızı Madalyası" verileceğini söyledi.

22:41 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:02 - 14/09/2024 Cumartesi
IHA
Mahmud Abbas - Şehit Ayşenur Ezgi Eygi
Mahmud Abbas - Şehit Ayşenur Ezgi Eygi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ayşenur adına 'Kudüs Yıldızı Madalyası' verilecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesiyle görüştü.

Aydın'da toprağa verilen Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Abbas, aileye başsağlığı diledi. Eygi'yi “İsrail işgalinin elinde katledilen Filistin ve Türkiye'nin cesur kızı” ve “Kardeş Türk ve Filistin halkları arasındaki dayanışmanın dürüst bir sembolü” olarak nitelendiren Abbas, Türk aktivist adına "Kudüs Yıldızı Madalyası" verileceğini söyledi.



#Ayşenur Ezgi Eygi
#Filistin Devlet Başkanı
#Mahmud Abbas
#Kudüs Yıldızı Madalyası
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