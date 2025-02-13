Filistin'de huzur yoksa dünyada istikrar olmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Asya turuna Endonezya ile devam etti. Resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza törenine başkanlık etti ve ortak basın toplantısı düzenledi.





GELİŞTİRMEKTE KARARLIYIZ

Subianto ile görüşmelerinde ve heyetler arası istişarelerde, iki ülke ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Erdoğan, “Ayrıca, Filistin ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk” diye konuştu. ASEAN ve üyeleriyle münasebetleri geliştirmekte kararlı olduklarını belirten Erdoğan, ASEAN Sekretaryasına ev sahipliği yapan Endonezya'nın, Türkiye'nin ASEAN'la iş birliğinin güçlenmesinde vereceği desteğe güvendiklerini ifade etti.





GAZZE İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Görüşmelerinde ayrıca, Birleşmiş Milletler, G20, MIKTA, D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok taraflı platformlardaki münasebetleri artırma hususunda mutabık kaldıklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması daha fazla geciktirilemez.”





FİLİSTİN’DE HUZUR YOKSA DÜNYADA DA OLMAZ

“Bunu aşındıracak her türlü adım, her türlü teklif ve proje bizim nazarımızda gayrimeşrudur, daha fazla çatışma, daha fazla kan ve istikrarsızlık demektir. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan, bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir. İsrail'in 15 ay süren saldırıları neticesinde oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor. Şunu unutmayalım, hukukta prensip, zararın müsebbibinden tahsil edilmesidir.”





BAĞLARIMIZ ÇOK GÜÇLÜ

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki bağlara dikkat çekti. Prabowo Subianto, “Endonezya ve Türkiye’nin yüzyıllardır ilişkileri var ve Osmanlı’dan beri bağımız çok güçlü şekilde devam ediyor” diyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin en yüksek seviyeye ulaştığını kaydetti. “Endonezya ve Türkiye arasında ortaklığı güçlendirme konusunda kararlıyız” ifadesini kullanan Subianto, iki ülke halkının refahı ve düzenleri için birçok konunun ele alındığını söyledi. İki ülkenin ticaret ve ekonomi sektöründe belirlenen hedefe ulaşmak için kararlı olduğunu belirten Subianto, Türkiye ve Endonezya’nın dengeli bir ilişkiye sahip olduğunu söyledi. Subianto, “Endonezya ve Türkiye arasında savunma sanayisi iş birliği çabalarına daha çok destek vermek istiyoruz. 2050 yılı Endonezya ve Türkiye ortaklığının 100. yılını hazırlamak için çok önemli bir dönüm noktasıdır” diye konuştu.





Erdoğan’a sevgi seli

Bogor şehrinde Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan’ı makam aracından indiğinde Endonezyalı çocuklar, Türk ve Endonezya bayraklarıyla selamladı.





Kullandığında süper olduğunu göreceksin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’ya, “Pamukkale beyazı” renginde Togg armağan etti. Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı bahçesinde bir süre otomobili inceleyen Erdoğan ile Subianto, sohbet etti. Subianto’ya Togg'un özellikleri hakkında da bilgi veren Erdoğan, “Kullandığın zaman süper olduğunu göreceksin. Sesini duyamazsın” dedi. İki lider, Togg’un önünde fotoğraf çektirdi.





Şoförlüğüme güvenmene şaşırdım

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG'u kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerde Enver, TOGG'u korumaları olmadan kullandığını söyleyerek, “(Aracı) gerçekten beğendim, her şey burada ve sürüşe hazır” ifadesini kullanıyor. Aracın kullanım kılavuzunun hem Türkçe hem de İngilizce olduğunu vurgulayan Enver, “Çok sessiz, önü de harika” yorumunu yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile “Benim şoförlüğüme güvenmene şaşırdım” diyerek şakalaşan Enver, günlük hayatında neredeyse hiç araba kullanmadığını ve direksiyonun yerinin farklı olduğunu söylüyor.





Pakistan'da üst düzey karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı Aseefa Bhutto Zerdari, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve eşi Emine Neziroğlu ile diğer yetkililer karşıladı.





Ticaretimizi 10 milyar dolara çıkaracağız

İki ülke ilişkilerinin geleceğine yön veren kapsamlı bir ortak bildiriyi Subianto ile kabul ettiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Savunma sanayiinde mevcut projeleri ve ilave iş birliği imkanlarını gözden geçirdik. Görüşmelerimizde ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine ve dengeli hale getirilmesine yönelik yapabileceğimiz çalışmaları ele aldık. Ekonomik ilişkilerimizin sağlık, inşaat, enerji, gıda ve helal ürünler alanlarında çeşitlendirilmesine önem veriyoruz. Bilhassa, Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara'nın inşa sürecinde, dünya çapında başarılı projelere imza atmış inşaat firmalarımızın yer almasını arzu ediyoruz” diye konuştu.





KARDEŞLERİMİZ KÜLTÜR ELÇİSİDİR

İki turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri temasların sıklaştırılmasının önemine de değindiklerini belirten Erdoğan, “Bayrak taşıyıcı havayollarımızın sefer sayılarının artırılması gereğine vurgu yaptık. Geçtiğimiz yıl Endonezya'dan ülkemizi 203 bin, ülkemizden Endonezya'yı ise yaklaşık 50 bin turist ziyaret etti. Bu rakamlar sevindirici olmakla birlikte potansiyelimizin altındadır” ifadelerini kullandı. Endonezyalı gençlerin Türkiye burslarına artan ilgisini memnuniyetle müşahede ettiklerini dile getiren Erdoğan, “Ülkemizde eğitim almış yaklaşık 5 bin Endonezyalı kardeşimizin her birini kültür elçileri olarak görüyoruz. Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ve TİKA bu alanlardaki işbirliğimize katkıda bulunmaya devam edecektir” dedi.





13 iş birliği anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto huzurunda, iki ülke arasında ortak anlaşmalar imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Subianto'nun başbaşa görüşmelerinin ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'na başkanlık etmelerinin ardından iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar imza altına alındı. Sağlık ve tıp bilimleri, doğal kaynaklar, yatırım, sanayi, tarımsal, ticaret, eğitim, dini eğitim, savunma sanayii, medya ve iletişim alanlarında toplam 13 anlaşma imza altına alındı. Anlaşmalar arasında BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Republikorp Kurucusu Norman Joesoef arasında imzalanan “Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI İhracatına Yönelik Ortak Üretim Anlaşması” dikkat çekti.





60 TB3 VE 9 AKINCI İHRAÇ EDİLECEK

Baykar Teknoloji, Endonezya ile deniz platformlarına iniş kalkış özelliğine sahip 60 adet TB3 ve 9 AKINCI TİHA ihraç etmek için anlaştı. İhracat anlaşmasının ardından Endonezyalı savunma şirketi Republikorp ile Baykar Teknoloji; bakım, montaj ve ileriki süreçte de teknoloji transferini içeren bir mutabakat zaptı da imzaladı. Bu adımla Endonezya'nın savunma sanayiindeki kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.





Diplomasi Forumu’na beklerim

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto tarafından onuruna verilen resmi öğle yemeğine katılan Erdoğan, sıcak ve nazik ev sahipliği için Subianto'ya teşekkürlerini iletti. Endonezya'nın, Subianto liderliğinde 10 yıl içinde dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına gireceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, “İnşallah sizleri 11-13 Nisan'da düzenleyeceğimiz 4. Antalya Diploması Forumu'na bekliyorum” diye konuştu. Türk sanayiinin ulaştığı seviyeyi temsil eden yerli elektrikli otomobil Togg'u Subianto'ya hediye etmesine ilişkin de “Togg'u ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının nişanesi olarak kabul etmeniz bizleri sevindirecektir. Rabb'im aramızdaki dayanışmayı ve muhabbeti daim eylesin diyorum, 1 Mart'ta kavuşacağımız özellikle Ramazan-ı Şerifinizi şimdiden tebrik ediyorum” dedi.



