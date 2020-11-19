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ANKARA

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa: Normalleşme treni Biden döneminde de durmayacak

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa, ABD Başkanı Trump'ın başlattığı, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinin Joe Biden döneminde de durmayacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
Faid Mustafa
Faid Mustafa

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faid Mustafa, Türkiye’deki Filistinliler Kongresi'nin çevrim içi düzenlediği "ABD seçimleri ve Filistin meselesine etkileri" sempozyumunda konuştu.

  • Filistin meselesinin "siyasi bir felaketle" karşı karşıya olduğunu vurgulayan Mustafa, Arap Birliğinin, 9 Eylül'de Filistin tarafından sunulan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını kınayan karar tasarısını reddettiğini, bunun üzerine Filistin'in Birliğin dönem başkanlığını bıraktığını hatırlattı.

Mustafa, "Trump'ın başlattığı İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşme treni Biden döneminde de durmayacak." ifadesini kullandı.

"ABD yönetiminin özünde siyonist oluşumun tarafında olduğunu ve krizi çözmeye değil yönetmeye çalıştığını" söyleyen Mustafa, Biden yönetiminin bu koşullarda en fazla, seçim kampanyasında Filistin yönetimi ile Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) verdiği yardım sözlerin bir kısmını yerine getirebileceğini dile getirdi.

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasından yürütülen ciddi temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos’ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail’in barış anlaşmasına vardığını duyurmasıyla alenileşmiş oldu.

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