Filistinlileri birleştiren bildiri: Türkiye 'Pekin Diyaloğu'nun imzalanmasından memnun

Dışişleri Bakanlığı, Filistinli siyasi oluşumların Pekin Toplantısı'nda kabul ettikleri bildiri hakkında yazılı açıklama yaptı.
Çin'in daveti üzerine Filistinli siyasi oluşumların Pekin'de bir araya gelmelerinden ve milli birliğin sağlanmasına yönelik bir bildiri kabul etmelerinden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, Filistinliler arası uzlaşı sürecine Çin'in katkılarının takdirle karşılandığı ifade edildi.
"Filistin'de siyasi birliğin sağlanmasının önemi ve aciliyeti daha artmıştır"
Çin'de imzalanan Pekin Diyaloğu bildirisi
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, aralarında Fetih Hareketi ve Hamas'ın da bulunduğu Filistinli grupların, Çin'in başkenti Pekin'deki görüşmelerin ardından imzaladıkları bildiriyle geçici uzlaşı hükümeti kurma niyetlerini vurguladığını bildirmişti.
Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri, 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonrası, aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan "Pekin Diyaloğu"nu imzalamıştı.