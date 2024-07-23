Filistinlileri birleştiren bildiri: Türkiye 'Pekin Diyaloğu'nun imzalanmasından memnun

srail'in Gazze'deki saldırılarının tüm şiddetiyle devam ettiği, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskınların daha da yoğunlaştığı mevcut koşullarda, Filistin'de siyasi birliğin sağlanmasının önemi ve aciliyeti daha artmıştır. Pekin'de kabul edilen bildiride kayıtlı adımların hayata geçirilmesini ve Filistin'de siyasi birliğin sağlanmasına yönelik uzun zamandır ülkemizin de katkılarıyla devam eden gayretlerin bir an evvel olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz."