Film değil gerçek: Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi

Gaziantep'te bakımevinde kalan ablasının yaklaşık 1 yıl önce izini kaybeden, 3 ay önce de İstanbul'dan hayatını kaybettiğine ilişkin telefon alan 77 yaşındaki Abdurrahman Ceyran, bir süre önce gelen haberle ablasının yaşadığını öğrendi. Bakımevinde buluştuğu ablasının yeniden kimliğine kavuşmasını isteyen Ceyran, defnedilen cenazenin kime ait olduğunun tespiti için savcılığa başvurdu. Ceyran "3 gün taziye kabul ettik, mevlit okuttuk. Herkes başsağlığı diledi ama 3 ay sonra ablamın sağ olduğunu öğrendim. Ablamı tekrar görünce çok sevindim. Savcılığa başvurduk ve durumun düzeltilebileceğini söylediler" dedi.
Gaziantep'te yaşayan Abdurrahman Ceyran, ablası Sariye Ceyran'ı 2020'de kentteki bir bakımevine yerleştirdi.
Ablasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ceyran, bir süre önce Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki bir bakımevinden gelen telefonla Sariye Ceyran'ın yaşadığını öğrendi.
Şaşkınlıkla gittiği huzurevinde ablasıyla buluşan Ceyran, 79 yaşındaki Sariye Ceyran'ı bakımevinden çıkarmak istedi ancak nüfus kayıtlarında "ölü" olarak göründüğü için amacına ulaşamadı.
Ablasının hayatta olduğunu kanıtlamak isteyen Ceyran, konunun araştırılması ve defnettiği kişinin gerçek ailesine ulaşılması için avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu.
"Helalleşmek için ablamın yanına girdim, orada biraz farklı geldi bana"
Ablasıyla bakımevinde sürekli görüştüğünü, ihtiyaçlarını karşıladığını anlatan Ceyran, geçen sene bakımevinin kapatılacağının, ablasının da başka bir yere nakledileceğinin kendisine söylendiğini aktardı.
Gerekli evrakı imzaladığını ifade eden Ceyran, şöyle konuştu:
"Bana 'Ablan sağ ve yanımda' dedi, inanamadım"
Ceyran, ablasını defnettikten sonra taziye kabulüne başladıklarını ve 3 gün taziye evini açık tuttuklarını belirtti.
Ablasının yokluğunu kabullendikleri sırada yeni bir şokla karşılaştıklarını dile getiren Ceyran, şunları kaydetti:
Ceyran, ablası olduğunu düşünerek defnettiği kişinin kim olduğunu öğrenemediğini, bunun da tespit edilmesini istediğini kaydetti.