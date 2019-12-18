Film gibi operasyon

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İstanbul'da 103 kişi paketlendi: 11 ilçede eş zamanlı operasyon

İstanbul Narkotik polisi, Bağcılar ve Beyoğlu başta olmak üzere 11 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde, tabanca ve merminin ele geçirildiği bildirildi.