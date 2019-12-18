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Film gibi operasyon

Antalya’da 13 ay önce Rus anne Ekatarina Efimova’nın boşanma aşamasında olduğu Türk eşi Bekir A. tarafından kaçırılan 2 çocuk, Jandarma tarafından bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jandarma kayıp çocukları buldu.
Jandarma kayıp çocukları buldu.

Jandarma ekibinin, çocukların yerini tespit edebilmek için mevsimlik işçi olarak babanın yanında işe girdiği ortaya çıktı.

ÇOCUKLARI BABALARI KAÇIRDI

Denizli’de yaşayan Ekatarina Efimova ve Bekir A. çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018 yılında ayrılmaya karar verdi. Çiftin boşanma süreci devam ederken, Efimova 2 çocuğu Irmak Liona (5) ve Edgar’ı (4) yanına alarak, Antalya’ya yerleşti. Efimova’nın çocukları, 28 Kasım 2018 günü kayboldu. Rus anne Efimova, polise gidip, kayıp başvurusunda bulundu.

JANDARMA KURTARDI

  • Denizli’de çocukları bulmak için yapılan arama çalışmaları sonuç vermeyince Efimova, ülkesi Rusya’ya döndü. Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Rus annenin kayıp çocuklarıyla ilgili 2 ay önce çalışma başlattı. Efimova’nın boşanma aşamasında olduğu eşi Bekir A.’yı takibe alan jandarma ekipleri, kayıp çocukların Pamukkale ilçesi, Karahayıt Mahallesi’ndeki Suriyeli Faysal Muhammed ile Senal Muhammed çiftine ait evde olduğunu belirledi. Geçen 13 Aralık’ta Suriyeli ailenin evine operasyon düzenleyen JASAT Timi, kayıp çocukları buldu. Operasyonda Faysal Muhammed ve Senal Muhammed ile baba Bekir A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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