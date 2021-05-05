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İSTANBUL

Film sahnelerini aratmayan rehine kurtarma operasyonu: Polis sahte paralarla kandırdı

Esenyurt’ta Pakistan uyruklu bir kişiyi kaçırıp günlerce akıl almaz işkence yapan yabancı uyruklu fidye çetesi, Esenyurt Asayiş Büro Ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla çökertildi. Sahte paralarla kandırılan fidyeciler üzerinden rehin tutulan şahıs kurtarılırken, yakalanan 6 fidyeci ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskın yapılan evde ise elektro şok aleti, silah, sopa ve bıçak ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Film sahnelerini aratmayan rehine kurtarma operasyonu: Polis sahte paralarla kandırdı
M.S’nin 3 gün boyunca işkenceye maruz kaldığı öğrenilirken, bu anların video ile kayıt altına alınıp ailesine gönderildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt’ta tek başına yaşayan Pakistan uyruklu M.S.’den, 29 Nisan Cumartesi gününden itibaren haber alınamadı. Çalıştığı iş yerindeki patronu durumundan endişelenerek Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gitti.

M.S.’nin kaybolduğunu ve sağlığından endişe ettiğini söyledi. Kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, M.S.’nin Pakistan’da yaşayan ailesini bularak, irtibata geçti. Polis ekipleri ile görüşen aile, kimliği belirsiz kişilerin M.S.’ye işkence yaptığı videoların telefonlarına mesaj olarak gönderildiğini ve genci kaçıranların serbest bırakılması karşılığında 50 bin Euro fidye istediğini söyledi. Devreye giren polis ekipleri fidyeciler ile M.S’nin patronunu telefonda konuşturarak buluşma ayarladı.

Yabancı uyruklu fidye çetesi, Esenyurt Asayiş Büro Ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla çökertildi.
İHA
Yabancı uyruklu fidye çetesi, Esenyurt Asayiş Büro Ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla çökertildi.

SAHTE PARALARLA FİDYECİLERİ KANDIRDILAR

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fidyecilerin istediği miktarda sahte para hazırlattı. M.S.’nin patronuna parayı teslim eden ekipler, buluşmanın gerçekleşeceği noktaya beraber geçtiler. Esenyurt Haramidere mevkinde gerçekleşen buluşmada şüpheliler ile para alışverişi yapıldığı esnada 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Yabancı uyruklu fidye çetesi, Esenyurt Asayiş Büro Ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla çökertildi.
İHA
Yabancı uyruklu fidye çetesi, Esenyurt Asayiş Büro Ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla çökertildi.

NEFES KESEN OPERASYON

Yakaladıkları 2 şüpheliden M.S.’nin Arnavutköy’de bir evde tutulduğu bilgisini alan polis ekipleri, rehine kurtarma operasyonu başlattı. Evin etrafını saran polis ekipleri, adrese yaptıkları baskınla işkence edilen M.S.’yi kurtarmayı başardı. Baskın yapılan evde elektro şok aleti, silah, sopa ve bıçak ele geçirildi.

Baskın yapılan evde elektro şok aleti, silah, sopa ve bıçak ele geçirildi.
Baskın yapılan evde elektro şok aleti, silah, sopa ve bıçak ele geçirildi.

İŞKENCE YAPIP AİLESİNE VİDEO GÖNDERMİŞLER

M.S’nin 3 gün boyunca işkenceye maruz kaldığı öğrenilirken, bu anların video ile kayıt altına alınıp ailesine gönderildiği öğrenildi. Bıçak ve silah kafasına dayanan M.S’nin korku dolu anları ise çekilen videoya saniye saniye yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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