Final Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi düzenlenen törenle açıldı

Uluslararası Final Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi açıldı. Diş Hekimliği Fakültesinin açılışı bu akşam Lefkoşa’daki binasında düzenlenen tören ile gerçekleşti. UFÜ’nün yeni fakültesinin açılışını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile yapıldı.

Geceye Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra Başbakan Ersan Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan’ın yanı sıra bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tatar: Bu değeri yaratanlara teşekkür etmek istiyorum

Uluslararası Final Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı “Bu değeri yaratanlara teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Tatar şöyle devam etti: Çok güzel konuşmalar yapıldı. İçim Çağıner Kavuklu'nun bir diş hekimi olarak buraya dokunması burayı bambaşka vazifeye sokacaktır. Bu değeri yaratanlara teşekkür etmek istiyorum, Dimağ Çağıner'in de emeklerini görmezden gelemeyiz.

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Genç doktorların yetişmesinde, bu imkanların kendilerine sunulmasıyla çok daha donanımlı gençler yetişecek.

Kavuklu: Hedefimiz girişimci bireyler yetiştirmektir

Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi İçim Çağıner Kavuklu, açılışta konuşma yaparak, “Üniversitemizin hedefi bilgi paylaşım hızına yetmiş, özgüvenli hem akademik hem de iş hayatında girişimci bireyler yetiştirmektir” dedi.

Kavuklu, “Nicelikten çok niteliği artırmayı hedefliyoruz. Girişimci, araştırmacı, pırıl pırıl genç eğitim kadromuz var. Ada halkına hem ağız sağlığıyla ilgili kaliteli olanak sağlayıp hem de mesleğini öğrenmiş diş hekimleri yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Tüzün: Genç ve dinamik bir ekibin başındayım

Uluslararası Final Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Mustafa Şenol Tüzüm ise yapmış olduğu konuşmada, “55 yıllık mesleki ve akademik hayatım boyunca 9 fakültede görev aldım. 3'ünün açılışnı bizzat yaşadım” şeklinde konuştu.

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“Genç ve dinamik bir ekibin başındayım” diyen Tüzüm, “Bugün fakülteme gelirken heyecan duydum. Yaş ilerledikçe de heyecan devam ediyor. Çocuklarımın, torunlarımın dünyaya geldiği günü hatırladım” ifadelerini kullandı.

“Eğitimler son model teknolojik cihazlarla uygulamalı olarak yapılacak”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yolu, eski Önder Elit binasının yerinde yer alan yeni Diş Hekimliği Fakültesi 2020 yılında kuruldu.

Fakülte 2021-2022 Akademik yılında öğrencilerini kabul etmeye başladı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak üzere nitelikli sağlık personeli yetiştirmek amacıyla kurulan Uluslararası Final Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, hem teorik hem de uygulamalı dersler ile alanda gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.