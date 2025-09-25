Firari olarak aranıyordu: Can Holding'in patronu Kemal Can gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Can Holding’ soruşturması kapsamında firari olan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul’da yakalandı. Suç örgütü kurmak, yönetmek, kara para aklamak ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla hakkında gözaltı kararı bulunan Can’ın ifadesi alınmak üzere savcılığa sevk edileceği bildirildi.
Üç ayrı suçtan aranıyordu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçları yönünden yürütülen soruşturma çerçevesinde, Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can hakkında gözaltı kararı verildi. Firari durumda olan Can, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.