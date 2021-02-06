Gündem Fırat Kalkanı bölgesinde çiftçilere saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi
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​Fırat Kalkanı bölgesinde çiftçilere saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi - Son dakika

Fırat Kalkanı bölgesinde çiftçilere saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristlerin, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenlediğini açıkladı. Çiftçilere ateş açıldığını gören komandoların anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören Kahraman Komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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