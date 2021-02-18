Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/rnNsBwpoBQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 18, 2021