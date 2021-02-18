Gündem Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

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