Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Adana'da başkan Zeydan Karalar'a tepki gösteren vatandaş yaka paça susturuldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin'in Tarsus ilçesinde Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı tamamlandıktan sonra kapatılması planlanan Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın önünde basın açıklaması yaptı.



Burada bir kişi, sorumluluğu Seyhan Belediyesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen ve yapımı bir türlü tamamlanmayan Kent Meydanı Projesi'nden dükkan satın aldığını ve mağdur olduğunu söyledi. O sırada vatandaşın sözünü kesen Karalar, vatandaşın derdini anlatmasına müsaade etmedi. Ardından Adanalı vatandaş, yetkililer tarafından alandan uzaklaştırıldı.

