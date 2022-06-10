Gündem Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi DHA
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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