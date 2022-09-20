Gündem Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan üç PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan üç PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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​Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan üç PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Bakanlık, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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