​Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan üç PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Bakanlık, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.



Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/klzFRzbsdh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2022

DÜNYA MSB: Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz!