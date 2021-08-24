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POLİTİKA

Fırat Kalkanı zaferinin üzerinden 5 yıl geçti

24 Ağustos 2016, saat 04:00'te Türkiye, güneyindeki terör tehdidine karşı büyük bir operasyon başlattı. 2011’de başlayan Suriye iç savaşında Esed rejimi, DEAŞ, PYD/PKK ittifakının Türkiye’yi hedef haline getirmesine karşı başlatılan ve 'Fırat Kalkanı' adı verilen sınır ötesi operasyonda Türkiye, 7 ay gibi bir sürede büyük bir alanı teröristlerden temizleyerek, bölgede yaşayan halkın tekrar evine güven içinde dönmesini sağladı. Zaferin üzerinden 5 yıl geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Fırat Kalkanı zaferinin üzerinden 5 yıl geçti
Türkiye, sınırındaki terör örgütlerini temizlemek için 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı.

Türkiye’nin maruz kaldığı saldırılar, özellikle sınır illeri olmak üzere ülke genelindeki vatandaşlarının can güvenliğini tehdit ediyordu. Güneyinde PYD ve DEAŞ’ın etkin olması, Türkiye’yi harekete geçirdi ve 24 Ağustos 2016 sabahı, TSK tarafından Özgür Suriye Ordusu ile birlikte, ‘Fırat Kalkanı’ Harekatı başlatıldı.

CERABLUS VE BAB BİR GÜNDE KURTARILDI

Operasyonun ilk gününde, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçe merkezi, 23 Şubat 2017'de ise Bab ilçe merkezi DEAŞ'tan kurtarıldı.

1 yıl önce bugün: Türkiye, Suriye'de!
OYNAT 01:31
1 yıl önce bugün: Türkiye, Suriye'de!
24 Ağustos 2016, saat 4. Türkiye, güneyindeki terör tehdidine karşı büyük bir operasyon başlattı. Saatler 11.07'yi gösterdiğinde Türk tankları Suriye topraklarına girdi. 2011'de başlayan Suriye iç savaşında Esed rejimi, DEAŞ, PYD/PKK ittifakının Türkiye'yi hedef haline getirmesine karşı başlatılan sınırötesi operasyona 'Fırat Kalkanı' ismi verildi.

3 BİNDEN FAZLA DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Harekatla, 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimler 217 gün içinde terörden arındırıldı. Kahraman Mehmetçik ve SMO askerleri Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi.

HAREKATIN ÜZERİNDEN BEŞ YIL GEÇTİ

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden 5 yıl geçti.

El Bab kahramanlarının teşekkür videosu duygulandırdı!
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El Bab kahramanlarının teşekkür videosu duygulandırdı!
Balıkesir Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulu öğrencileri, El Bab'ta görev yapan Türk Birliği aracılığı ile Türkmen köylerinde yaşayan öğrencilere yardım kampanyası yaptı. Yardım malzemelerinin ulaşması ile birlikte El Bab'ta görev yapan askerler, Balıkesir'e videolu bir teşekkür mesajı gönderdi.

TÜRKİYE'DEN BÖLGENİN KALKINMASINA DESTEK

Harekatın tamamlanmasının ardından TSK ve SMO birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya odaklandı. Bu kapsamda Türkiye'de eğitilen binlerce yerel polis güçleri göreve başladı.

BÖLGENİN NÜFUSU 2 MİLYONU AŞTI

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik ilk sınır ötesi operasyonu olma özelliğini taşıyan Fırat Kalkanı Harekatı, hem terör örgütü DEAŞ'ın bölgedeki faaliyetlerine son verdi hem de bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı oldu. Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarında da Türkiye'nin yoğun katkıları sayesinde bölgenin nüfusu 2 milyonu buldu.

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