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Fırat’ın doğusunda üçüncü ortak uçuş yapıldı - Son dakika haber

Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak uçuş yapıldı

Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge Birinci Safha Uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak uçuş yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Ortak devriyede helikopter içinden görüntü.
Ortak devriyede helikopter içinden görüntü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildiği belirtildi.

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Suriye sınırında havadan 3. devriye
Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasite çalışmaya başlamasının ardından sınır hattında Türk ve ABD'li askerler tarafından 3. hava devriyesi yapıldı.

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