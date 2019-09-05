Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak uçuş yapıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildiği belirtildi.
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