Fitne girişimlerine prim vermedik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zorluklarla karşılaşılsa da büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda emin adımlarla yürüdüklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş-ı Veli’nin vefatının 752. Anma Yılı Etkinliği’ne video mesaj gönderdi.

TAVSİYELERİ ÇAĞLARI AŞIYOR

Konuşmasına, “Ebediyete irtihalinin 752. yıl dönümünde gönül sultanımız, Pirimiz, irfan pınarımız, Hünkar Hacı Bektaş Veli’yi rahmetle yad ediyorum. Bu vesileyle yüzlerce yıldır Anadolu topraklarını aşkla, ilimle, sevgiyle, hikmetle, ilmek ilmek dokuyan Hak aşıklarına Allah’tan rahmet diliyorum.” sözleriyle başlayan Erdoğan, Hak aşıklarının geride bıraktıkları eserler ve çağları aşan tavsiyeleriyle yolları aydınlatmaya devam ettiğini bildirdi. “Yaşadığımız her hadisede peygamberlerin varisleri olan ilim ve irfan erbabının hayatımızdaki yerini daha iyi idrak ediyoruz.” ifadelerini kullanan Erdoğan, Hacı Bektaş-ı Veli’nin, “Gelin canlar bir olalım” çağrısındaki hikmetin 6 Şubat depremlerinde bir kez daha görüldüğünü söyledi.

EL ELE YARALARI SARIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “50 bin insanımızın hayatını kaybettiği, 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrasında 85 milyon olarak afetzedelerimizin imdadına koştuk. Devlet-millet el ele gönül gönüle vererek yaralarımızı sarmanın, depremin izlerini silmenin çabası içinde olduk. Depremden sadece 3 ay sonra tarihimizin en kritik seçimlerinden birini kardeşliğimize yakışır şekilde demokrasi şöleni içinde gerçekleştirdik.”

MİLLETİMİZİN ASRI OLACAK

Kritik seçim sürecinde basiret ve ferasetle hareket ederek köken ve mezhep temelli fitne girişimlerine prim vermediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Sandıklar kapandıktan sonra ise seçim atmosferini geride bırakarak hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başladık. Cumhuriyet’imizin ikinci asrını milletimizin asrı yapmak için seferber olmuş durumdayız.

KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Çeşitli zorluklarla karşılaşsak da büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda Allah’a hamdolsun emin adımlarla yürüyoruz. Yarınlarımız adına verdiğimiz bu mücadeledeki azığımız Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri’nin insanı, merhameti, şefkati, kardeşliği yücelten mesajlarıdır. 72 millete bir nazarla bakmamızı tavsiye eden bu mesajlara sıkı sıkıya sarılarak milletimize ve tüm insanlığa hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Rabb’im birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin.”







