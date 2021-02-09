Fiyatı 20 liraya düştü: Uskumru tezgahların en çok tercih edilen balığı oldu Marmara Denizi'nde bolca avlanması sonrası fiyatı da düşen uskumru, balıkçı tezgahlarının en çok alıcı bulan balığı oldu. Sezon boyunca kilogramı ortalama 30 liradan satılan uskumrunun fiyatı 20 liraya kadar düştü.

Haber Merkezi 09 Şubat 2021, 14:34 Son Güncelleme: 09 Şubat 2021, 14:44 AA