Gündem Foçada orman yangını Alevlere havadan karadan müdahale sürüyor
İZMİR

Foça'da orman yangını: Alevlere havadan karadan müdahale sürüyor

İzmir Foça'daki Ilıpınar ile Gerenköy mahalleleri arasındaki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı.

Haber Merkezi DHA
Foçada orman yangını: Alevlere havadan karadan müdahale sürüyor
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Foça'nın Ilıpınar ile Gerenköy Mahalleleri arasındaki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.


DHA

Geniş alanda etkili olan yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden ekipler, çok sayıda arazöz ile bölgeye sevk edildi.

Havadan da 3 helikopter ve 1 söndürme uçağı ile alevlere müdahaleye başlandı.

DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça'daki askeri birliklerin itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yerleşim yeri yakınından başladığı belirlenen yangının, ters rüzgar ile ormanın içlerine doğru ilerlediği belirtildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bozcaada’da çamlık yangını kontrol altına alındı
GÜNDEM
Bozcaada’da çamlık yangını kontrol altına alındı

Bozcaada'da orman yangını
OYNAT 00:26
Bozcaada'da orman yangını
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Pavli Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 15.00'de yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangına 3 helikopter havadan müdahale ederken, orman ve belediye ekipleri de karadan söndürme çalışmaları yapıyor.


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